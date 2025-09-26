今月初め、チャリティイベント出席のためにイギリスに一時帰国を果たし、確執が伝えられる父チャールズ国王と1年7カ月ぶりに再会を果たしたヘンリー王子。4日間のイギリス滞在中には、他にも収穫があったようだが、大きな痛手も受けたようだ。【写真】カミラ王妃と外出するチャールズ国王9月8日にロンドンで開催されたウェルチャイルド・アワード出席のために、イギリスに帰国したヘンリー王子は、10日の夕方、ロンドンにある