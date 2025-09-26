「彼のことが大好き！」という気持ちは素敵ですが、重くなりすぎると逆効果になるもの。実は、男性が長く一緒にいたいと思う女性は“自由を感じさせてくれる女性”です。そこで今回は、そんな女性に共通する特徴を紹介します。男性の予定を尊重できる「なんで連絡くれないの？」と詰めてくる女性より、「忙しいならまた落ち着いたときでいいよ」と対応してくれる女性に、男性は安心感を覚えます。男性の予定を尊重する姿勢は「信頼