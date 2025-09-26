妻夫木聡が主演する10月12日スタートの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第1話スペシャルゲストとして、競馬界のレジェンドであり、人気現役騎手の武豊が、本人役で出演することが発表された。【写真】丸田恭介・菅原隆一・今村聖奈も第1話に出演！本作は、早見和真の同名小説が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間