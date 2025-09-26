グラビアアイドルの南あみが、26日までにインスタグラムを更新。人気アニメ『七つの大罪』のキャラクターにふんした姿を公開した。【写真】“軽トラ女子”グラドル、ノースリーブ姿が「スタイル抜群」千葉・幕張メッセで開催中の『東京ゲームショウ2025』に出展されている、マルチプレイ型オープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』のステージに参加した南は「『七つの大罪：Origin』ステージありがとうございました！マー