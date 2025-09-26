群馬県前橋市の小川晶市長（４２）が、市幹部職員の既婚男性と２人で複数回ラブホテルで面会していた問題で、前橋市役所に２５日夕方時点で約５００件の問い合わせ、苦情電話が殺到していたことが分かった。小川氏のホテル面会問題は、２４日にニュースサイト「ＮＥＷＳポストセブン」で報じられた。市長自身が同日夜、臨時記者会見を開き、「誤解を招く軽率な行動で深く反省している」と謝罪していた。自身は未婚。男性が妻