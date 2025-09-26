◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、チームが４年連続の地区優勝へのマジックを「１」として迎えた敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。４点リードの４回１死三塁の第３打席で右腕クリスマットから４試合ぶりの５４号２ランを放ち、昨季の自己最多に並んだ。２４日（同２５日）に