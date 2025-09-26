◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２５日（日本時間２６日）、４年連続の地区優勝へマジック「１」で迎えた敵地・Ｄバックス戦に先発し、日本人投手では史上７人目となるシーズン２００奪三振に到達した。昨年の菊池雄星（当時アストロズ）に次ぐ快挙を成し遂げ、野茂英雄、松坂大輔、ダルビッシュ有、大谷翔平、千賀