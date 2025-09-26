〈《家族4人殺害》父親は「その娘を殺さないでくれ」と哀願し…生きたまま海に遺棄された「福岡一家4人殺人事件」の全貌〉から続く2003年に起きた、一家4人が殺され、海に遺棄された「福岡一家4人殺人事件」。加害者は中国からの留学生3人で、そのうち2人は事件後に中国へ逃亡し中国の当局に逮捕され、1人は日本国内で死刑が執行された。【衝撃画像】女の子の足首には9kgのダンベル、胸部には電気コード…家族4人を殺害・海中に