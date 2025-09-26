〈「（中国に）行かれとったら終わりやった」一家4人を惨殺→中国人留学生はすでに出国…元特捜班長（77）が明かした、緊迫した逮捕までの数日間〉から続く2003年に発生した「福岡一家4人殺人事件」の捜査で、現場の捜査指揮を執っていた、福岡県警の元特捜班長であるQさん（77）。当時の捜査について、彼の話は続く。【衝撃画像】女の子の足首には9kgのダンベル、胸部には電気コード…家族4人を殺害・海中に遺棄した中国人元死