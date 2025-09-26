「ボーカル（ロジャー・ダルトリー）は悪ふざけなら何でもやる。ドラマー（キース・ムーン）はあり得ないほど変わった男だし、ベース（ジョン・エントウィッスル）は常に無関心。まったく大変だよ」【写真】この記事の写真を見る（11枚）そう語るのはギターのピート・タウンゼント。何だかRCサクセションの『ドカドカうるさいR&Rバンド』で「まともな奴は おれしかいねえぜ〜」と叫ぶ忌野清志郎を思い出す。でも実はそれって