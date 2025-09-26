＜大相撲九月場所＞◇十二日目◇25日◇東京・両国国技館【映像】“残念”な光景「実際の様子」新三役期待の新鋭、小結・安青錦（安治川）が二場所連続で横綱・豊昇龍（立浪）を撃破。鮮やかな切り返しに館内は騒然となったが、その直後にあわや…という“残念”な場面が発生。一部ファンの行為に対して「危ないだろ」「本当にやめて欲しい」「節度は守って」など困惑の声が広がった。21歳の若き才能が二場所連続の快挙で両国国