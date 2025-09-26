放送中の朝ドラ『あんぱん』（NHK）も佳境を迎え、9月29日からは新しく『ばけばけ』がスタートする。『ばけばけ』のヒロインの夫のモデルになったのは小泉八雲（本名はラフカディオ・ハーン）という作家で、ギリシャ生まれの外国人。ヒロインの夫が外国人というのは朝ドラ史上初で、注目を集めている。【写真】朝ドラ史上初の外国人夫・小泉八雲役に抜擢された俳優朝ドラ史上初の試み小泉八雲とはどのような人物なのだろうか?