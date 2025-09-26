ワシントンホテルは、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。ブースはホールC、C-13。その場で会員登録をした人を対象に抽選会に参加できる。賞品には1等に「博多中洲ワシントンホテルプラザ」「札幌ワシントンホテルプラザ」など各6ホテルのペア宿泊券を用意する。「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」は9月28日まで開催中