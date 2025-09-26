北海道・旭川東警察署は2025年9月26日、窃盗の疑いで三笠市の派遣社員の男（20）と旭川市の自称・準社員の女（20）を逮捕しました。2人は共謀のうえ、8月26日午後2時ごろから午後6時半まえまでの間、スーパーで、家電など17点（販売価格合計47万4760円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、2人は交際関係で、加湿空気清浄機2台のほか、スポットエアコン、乾燥除湿器、カセットガスストーブなどを