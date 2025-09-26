大谷の規格外の活躍への反響は止まらない(C)Getty Images投打における凄まじい成績が、大谷翔平（ドジャース）の偉才ぶりを如実に示している。ともすれば、「論より証拠」と言えるかもしれない。今年6月に投手として実戦復帰した大谷は、ごく当たり前のように投打二刀流を再始動させた。【動画】162キロだ！大谷翔平の唸るフォーシームをチェックそして打者としては154試合に出場し、打率.280、54本塁打、101打点、144得点、