守備の国から世界最高峰の舞台に挑戦した18歳の若者は、悪夢のようなアクシデントに見舞われた。この夏、パルマからリバプールに移籍したジョバンニ・レオーニは、９月23日に行われたリーグカップ３回戦のサウサンプトン戦でひざを負傷した。好パフォーマンスを見せていたが、終盤に途中交代を余儀なくされている。当初から重傷が心配されたが、24日に英国メディアは前十字じん帯の負傷と報道。長期離脱は不可避とみられてい