スズキを世界的企業に育て上げた鈴木修元相談役は、2024年末に94歳で亡くなるまで絶対的なカリスマであり続けた。経済ジャーナリストの永井隆さんは「浜松本社で取材した際、鈴木修の機嫌が非常に悪かったことがある。そんな凍った現場を救ったのが若いカメラマン助手だった」という――。写真提供＝スズキジムニーCX - 写真提供＝スズキ■毎日パチンコ店で無為の時間を過ごす日々「“雌伏の時”をいかに生きるか」、は人にとって