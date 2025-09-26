北海道・小樽警察署は2025年9月25日、住居侵入の疑いで、無職の女（37）を現行犯逮捕しました。女は25日午後7時半ごろ、正当な理由がないにもかかわらず、小樽市手宮1丁目の住宅の玄関風除室に侵入した疑いが持たれています。関係者から「家のドアをたたく人がいる」と通報があり、事件が発覚しました。警察によると、女はこの家にいた女性と学生時代に同級生だったということで、以前にもトラブルになっていて、警察は女に対し、