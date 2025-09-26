北海道の国道で合わせて10台の車が衝突し、運転手が車を残したまま逃走しました。その後、現場近くでは別の事件も相次ぎ、建造物侵入の疑いで33歳の男が逮捕されました。警察は、ひき逃げ事件との関連を捜査しています。■衝突された男性「動転してただ逃げるだけの感じ」防犯カメラの映像に映っているのは、車の間をすり抜けるように走行する1台の車。ほかの車と比べるとかなりのスピードが出ているようにも見えます。この直後、