◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)世界選手権は、すでにポーランド（FIVBランク1位）とイタリア（同2位）がベスト4進出。25日に準々決勝の2試合が行われ、ベスト4が決定しました。共に予選ラウンドは2位通過で、決勝ラウンド16を突破したチェコ（同18位）とイラン（同16位）の対戦。イランに第1セットを奪われたチェコでしたが、第2セットからは3セット連続で奪取し、3−1（22−25、27−25、25−20、25−2