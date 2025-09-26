東京シティ競馬（TCK）は、10月8日（水）に行われる「第27回ジャパンダートクラシック（Jpn1）」のゲストキャラクターに俳優の磯村勇斗を起用すると発表した。磯村とTCKの年間イメージキャラクターの池田エライザが共演する新CMは9月26日（金）より公式YouTubeで公開され、9月28日（日）から地上波テレビなどで放映される。開場75周年を迎える今年度、TCKのコミュニケーションテーマは「DIRT IS TCK.」。年間を通じて「DIRT IS