北朝鮮の崔善姫（チェ・ソンヒ）外相が、27日から中国を訪問することになりました。中国外務省は25日の記者会見で、北朝鮮の崔外相が中国の王毅外相の招待で、27日から9月30日まで中国を訪れると発表しました。9月上旬には金正恩（キム・ジョンウン）総書記が6年半ぶりに訪中し、習近平国家主席と会談していて、中朝の交流を強化する考えを示していました。崔外相はその際にも金総書記に同行していて、9月だけで2度目の訪中となり