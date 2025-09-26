9月28日（日）に行われる第59回スプリンターズステークス（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。ウインカーネリアン馬体重：519前走馬体重：5129月24日に美浦で計量鹿戸雄一・美浦カピリナ馬体重：494前走馬体重：4749月24日に美浦で計量田島俊明・美浦カンチェンジュンガ馬体重：508前走馬体重：4969月25日に栗東で計量庄野靖志・栗東サトノレーヴ馬体重：530前走馬体重：前走海外9月24日に美浦で計量堀宣行・美浦