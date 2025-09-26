9月28日（日）に中山競馬場で行われるスプリンターズステークス（G1・芝1200m）に出走予定の香港馬ラッキースワイネス（せん7）が、25日（木）に同競馬場で調教を行った。カーチュン・リョン騎手を背に8時34分から8時45分にかけて芝外回りコースで調教を実施。ダク右回り1/4周、キャンター右回り1周、常歩左回り1/4周をこなした。【スプリンターズS】香港ラッキースワイネス…中山芝で順調調整「中山は素晴らしいコース」カ