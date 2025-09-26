千葉県競馬組合は、10月2日（木）に行われるマリーンカップ（Jpn3）の選定馬について下記の通り発表した。●第29回マリーンカップ（Jpn3）施行日：10月2日（木）施行場：船橋競馬場距離：1800m出走資格：サラブレッド系 3歳牝馬 オープン1着賞金：3000万円【青竜S】ポールセンが逃げ切る…1番人気プロミストジーンは2着牝馬限定戦●JRA所属馬クリノメイ（牝3・栗東・須貝尚介）佐々木大輔サヴォンリンナ（牝3・栗東・田中克典）