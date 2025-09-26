千葉県競馬組合は、10月1日（水）に行われる日本テレビ盃（Jpn2）の選定馬について下記の通り発表した。●第72回日本テレビ盃（Jpn2）施行日：10月1日（水）施行場：船橋競馬場距離：1800m出走資格：サラブレッド系 3歳上オープン1着賞金：4000万円【ドバイワールドカップ】フォーエバーヤングはまさかの3着…米ヒットショーが差し切るJRAは4頭●JRA所属馬キングズソード（牡6・栗東・寺島良）藤岡佑介フォーエバーヤング（牡4・