9月25日、園田競馬場で行われた11R・兵庫ジュベナイルカップ（2歳・ダ1400m）は、大山龍太郎騎乗の5番人気、エイシンイワハシル（牡2・兵庫・坂本和也）が勝利した。ハナ差の2着に1番人気のリーガルタイム（牡2・兵庫・柏原誠路）、3着にアングレ（牡2・兵庫・盛本信春）が入った。勝ちタイムは1:30.2（良）。2番人気で吉村智洋騎乗、ゴッドフェンサー（牡2・兵庫・盛本信春）は、5着敗退。レース後、ジョッキーコメント1着