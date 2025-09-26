俳優・浅野忠信の妻でモデル、女優の中田クルミが２５日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」（木曜・午後１０時）に出演し、おしゃれな自宅をテレビ初公開した。２０２２年に結婚した２人。自宅はすべて１８歳年下の中田が壁を塗るなどセルフ・リノベーション。「ＤＩＹは全部、夫に相談します」と言いながらも浅野が撮影のため米国に行っている間に夜中の１１時に部屋の模様替えを開始。「業者に頼んだら大金がかかるんで