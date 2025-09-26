ツアーで活躍しているプロたちは誰もが自分のゴルフをよりよいものにしていくためにさまざまなことを考え、走り続けている。どんなことを考え、どのようにゴルフと向き合っているのか。インタビューをとおして、その姿を探っていく。 「ＬＡＤＹ ＧＯ」（レディ・ゴー）をご存知だろうか。結婚、出産などを理由にツアーから遠ざかっている女子プロゴルファーたちへ、再び活躍の場所を提供したいと