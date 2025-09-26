アメリカのトランプ大統領は25日、トルコのエルドアン大統領と会談し、ロシアからの原油購入を停止するよう求めました。会談の冒頭、トランプ氏は「ロシアがウクライナに対し破壊的行為を続けるなかで、エルドアン大統領にはロシアからの原油購入をやめてもらいたい」と述べ、エルドアン氏にロシア産の原油の購入をやめるよう直接求めました。トランプ氏はこれまで、中国やインド、トルコなどが「ロシアの資金源となる原油の購入を