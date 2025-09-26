松本裕が最優秀中継ぎ投手のタイトル獲得を確定させた。2点リードの八回に2番手で登板して3人で抑え、今季38個目のホールドを記録。救援勝利を合わせたホールドポイントを2位のペルドモ（オリックス）に8個差の43に伸ばした。プロ11年目での初タイトル。「今季の登板数はそう多くはなかったが、きっちり役割を果たすことはできたかなと思う」と冷静に振り返った。