居酒屋「呑ゝ気」や焼き鳥店「鳥心」を展開する「R−fit」（佐賀市本庄町本庄）が16日までに事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことが分かった。帝国データバンク佐賀支店によると、負債額は昨年10月末時点で約1億2100万円とみられる。同支店によると、同社は2007年に創業し、当初は佐賀・福岡県内で最大14店舗を展開。10年10月期には4億7390万円を売り上げたが、翌年の東日本大震災発生に伴う自粛ムードの広がりで大幅