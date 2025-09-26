大関が目標に掲げていた13勝目を挙げた。2試合続けて3回を投げられなかったが、今回は7回5安打無失点。制球に苦しんだが、初回2死満塁でフランコをフォークで三ゴロに打ち取ると、気迫で尻上がりに状態を上げた。「目標設定を修正して、嶺井さんの配球がかみ合い、リズムが良くなった」。6年目で初めて規定投球回にも到達。「（規定投球回を）達成できてうれしい。シーズンは続くので最後までいい準備をしたい」と先を見据えた。