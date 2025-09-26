大分県の日田商工会議所青年部（佐藤雅宏会長）は創立40周年を記念して、日田市教育委員会を通じて市内の18小学校に4冊ずつ、計72冊の書籍を贈った。子どもたちに読書に親しんでもらおうと企画。戦後80周年を迎えたことから、戦争や世の中の動きを考えてもらう内容の漫画と絵本を選んだ。24日に佐藤会長ら4人が市教委を訪れ、江嶋久典教育長に目録を手渡した。佐藤会長は「子どもたちに世界情勢を考えてもらい、戦争のない、戦