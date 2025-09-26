大分県日田市内の林業や木材関連などの8団体でつくる「顔の見える日田材の家づくり等推進協議会」（瀬戸亨一郎会長）は今月5日、日田スギを加工して製作した新聞の閲覧台3基を、同市上城内町の市立淡窓図書館に寄贈した。3基は高さ1メートル前後で、幅は約90センチ。利用者は立ったり座ったりしながら、傾斜がある台で新聞を開いて読むことができる。これまで図書館には閲覧台がなく、市民の要望を知った協議会が計16万円をか