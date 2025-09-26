熊本県内各地の特産品や飲食など180店舗超が出店する第30回くまもと物産フェア（実行委員会主催）が27、28の両日、益城町のグランメッセ熊本で開かれる。県が推進する「食のみやこ熊本県」をアピールしようと、からしれんこんやバターの手作り体験、地元食材を生かす創作フレンチの調理実演なども企画。県産品への関心を高めてもらう。体験コーナーは、和菓子作り、ちくわ焼きなど6品。実演では人気菓子店のパティシエも登場し