8月に大阪市中央区の繁華街・道頓堀で消火活動中の消防隊員2人が死亡するビル火災が起きたのを受け、熊本県荒尾・玉名地区の有明広域消防本部は今月18、19の両日、解体予定の旧南関町役場を使った消防活動訓練を行った。通常は本部や署の施設を使うが、より災害現場に近い実践的な訓練を行うことで、隊員の現場対応能力を高めた。荒尾消防署管内の隊員計50人が参加。建物の2階で火災が発生したと想定し、濃煙の中で要救助者を