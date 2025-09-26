第75回佐賀県美術展覧会（実行委員会主催、西日本新聞社など後援）の入賞・入選作品が県立博物館・美術館で展示されている。28日まで、観覧無料。会場では7月に亡くなった陶芸家の人間国宝、井上萬二さんの追悼展示も行われている。各部門の県知事賞受賞作から選ばれる大賞には、工芸部門の石田由美子さん（基山町）の作品「響き合う」を選出。日本画▽洋画▽彫刻▽工芸▽書▽写真▽デザイン−の7部門に計698点の応募があり、