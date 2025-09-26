海上自衛隊佐世保地方総監部は25日、佐世保教育隊の学生隊員にパワハラ行為をしたとして、同隊所属の40代2等海曹を同日付で停職2カ月の懲戒処分とした。総監部によると、2曹は教官を務めていた2022年7月中旬、学生隊員2人に対し、尻を蹴ったり胸ぐらをつかんで押し倒したりしたうえ、「いつ辞めるのか」「勝手に立つな」などと暴言を浴びせ威圧した。同年8月、教育隊修業前に学生が記入するアンケートで発覚。以降、2曹は指導