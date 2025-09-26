長崎県サッカー協会などは、11月29日に長崎市幸町のピーススタジアムであるサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」とカナダ代表による国際親善試合に、市内の小学生と保護者500組を無料で招待する。各学校で配られるチラシから応募する。25日に同協会や関係者が長崎市役所を訪れ、女子サッカーへの関心を高めたいとの趣旨を鈴木史朗市長に説明。鈴木市長は「世界トップレベルの試合を間近に観戦することで、子どもたちにも