SNS型投資詐欺を未然に防いだとして、長崎県警大村署は25日、十八親和銀行竹松支店の岩本さち子さん（50）と一瀬香代子さん（53）に感謝状を贈った。同署によると今年8月28日、来店した70代男性が預金500万円を他人の口座に振り込もうとしていた。窓口で応対した一瀬さんが振込先について尋ねたところ「有名な投資の代表者」と答えたため、不審に思い副支店長の岩本さんに相談。岩本さんは同署に連絡し、来店した警察官ととも