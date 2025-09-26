1990〜96年の雲仙・普賢岳噴火災害をきっかけに集めた招き猫約千点を展示する「来る福招き猫まつりin島原」が、長崎県島原市万町の古民家カフェ「しまばら水屋敷」で開かれている。10月19日まで。招き猫は、店主の石川俊男さん（61）が買い求めた郷土玩具や作家物、キャラクター物などで、大きさも素材もさまざま。石川さんは先行きが見通せない噴火当時、偶然目にした招き猫から「ぼちぼち生きようよ」と語りかけられたよ