佐賀県は25日、直近1週間（15〜21日）に県内の12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は42人（前週比16人減）だったと発表した。2週連続で減少したものの1医療機関当たりの報告数は3・5人と多く、流行発生警報は継続している。同期間に県内24の定点医療機関から報告された新型コロナウイルスの感染者数は199人（同66人減）、百日ぜきは6人（同1人増）だった。（松本紗菜子）