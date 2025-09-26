被爆者や若者たちが平和について語り合う「平和シンポジウム」が23日、長崎市平野町の長崎原爆資料館で開かれた。県内で開催中の「ながさきピース文化祭2025」の関連イベントで、約100人が参加。世界で紛争が相次ぎ分断が深まる中、登壇者たちは異なる立場の人々が対話や交流を通じ、互いに理解し合うことが「平和につながる」と熱意を込めて語った。人種や国境、宗教などの違いを超え、互いに尊重する人々を示す「地球市民」