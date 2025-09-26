佐賀市選挙管理委員会は22日、市長選・市議選（10月12日告示、19日投開票）のポスター掲示板の設置を始めた。10月3日までに市内357カ所に設ける。市役所前バス停北側の歩道では22日午前、委託業者が市長選用（縦約91センチ、横約182センチ、6人分）と、市議選用（縦約182センチ、横約682・5センチ、52人分）の掲示板を、それぞれ取り付けていた。市長選はこれまでのところ現職の坂井英隆氏（45）のみが立候補の意向を表明。