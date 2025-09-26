佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員によるDNA型鑑定不正を巡り、県警の中嶋昌幸警務部長が25日、県議会総務常任委員会に出席し、第三者機関の設置や再調査について、あらためて拒んだ。中嶋氏は拒否する理由について「県公安委員会からの指摘、指導」などこれまでの県警の見解を説明。公安委の指導で十分かどうかについて問われると「ことさら高度な専門性を有していなければ、調査の是非を評価できないといったものでは