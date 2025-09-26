日銀は大量に保有する上場投資信託（ETF）の売却を決めた。10年余りにわたる異例の買い入れは副作用が指摘されていた。金融正常化へ向け、経済への影響を見極めながら適切に進めてほしい。ETFは複数の株式をまとめた金融商品で、日銀は2010年12月に購入を始めた。株を買い支え、市場に資金を供給して景気悪化を防ぐ金融緩和策の一環だった。購入は24年3月まで続き、保有額は購入時の帳簿価格である簿価で約37兆円に膨らんだ