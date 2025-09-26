約3万本の竹灯籠の明かりが大分県日田市豆田町の夜を彩る風物詩「千年あかり」が、11月に催される。開催に向けて今月5日、県建設業協会日田支部による竹の切り出しが、同市財津町の民有地であった。加盟する75社の約80人がボランティアで作業に励んだ。「千年あかり」は、特産の日田杉やヒノキの生長を妨げる竹を有効活用しようと、2005年から始まった。山中での作業となるため、同支部が毎年切り出しから運搬、枝葉の処理まで