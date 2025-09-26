ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は、侵攻を続けるロシアとの終戦後に実施される大統領選には出馬しない考えを示した。「私の目標は戦争を終わらせることであり、選挙活動ではない」と強調した。米ニュースサイト、アクシオスが25日に公開したインタビューで語った。2月、和平が実現すれば辞任してもいいと述べていた。次期大統領選への態度を示すのは初めてとみ