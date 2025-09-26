【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、パレスチナ自治区ガザ情勢を巡り「イスラエルがヨルダン川西岸を併合することは許さない」と述べ、攻勢を強めるイスラエルをけん制した。ホワイトハウスで記者団に語った。